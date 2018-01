Silver Apples vem ao Brasil para o Rec-Beat O cantor e compositor americano Simeon Coxe III, astro da música eletrônica, vem ao Brasil para o Rec-Beat 2012. Toca com seu projeto Silver Apples (criado com Danny Taylor, morto em 2005) no carnaval do Recife, no dia 19 de fevereiro. Antes, vem ao Sesc Vila Mariana, em São Paulo, no dia 17 de fevereiro. Simeon conheceu os sons sintetizados na segunda metade dos anos 60. Com Taylor, os Silver Apples tornaram-se pioneiros no uso de osciladores de frequência nos palcos. Além do Silver Apples, o Rec-Beat confirmou na sua programação Criolo (SP), Yusa (Cuba), Gang do Eletro (PA), Rumbanda (PE), Tibério Azul (PE) e Embuás (PE). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.