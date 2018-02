Silkscreen de Brando feito por Warhol pode alcançar US$20 mi em leilão

"Marlon", um serigrafia de 1966 de uma imagem retirada do filme "O Selvagem", que é um dos retratos de Hollywood mais famosos do falecido artista pop, será o lote principal do leilão de obras de arte contemporânea e pós-guerra, em novembro.

A obra está sendo vendida da coleção do empresário e administrador do Museu de Arte Moderna, Donald L. Bryant Jr.

"Ao lado de seus retratos de Elvis Presley, a imagem de Marlon Brando de Andy Warhol esbanja uma sensualidade crua e intenso poder, raramente encontrados em sua obra", disse o presidente da Christie's para arte contemporânea e do pós-guerra, Brett Gorvy.

Gorvy descreveu o silkscreen que Warhol retirou de uma imagem publicitária do filme de 1953 sobre gangues de motociclistas como o "arquétipo do glamour e do descolado".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O trabalho também se insere na fascinação de Warhol com o comércio e o capitalismo, destacou a Christie's.

"Ao pegar uma imagem publicitária conhecida de um ator, alguém que adotou uma aparência, Warhol faz uma declaração sobre a superficialidade do mundo das vendas", disse em um comunicado anunciando o leilão.

"Marlon" será vendido na sede da Christie's em Nova York no dia 14 de novembro. A venda coincide com uma exposição das obras do ícone da arte pop no museu Metropolitan.