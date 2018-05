Sienna Miller fecha acordo em processo de grampo telefônico A ação movida pela atriz de cinema Sienna Miller contra o jornal britânico News of the World por invasão de privacidade e assédio, em função do suposto grampeamento de seus telefones por repórteres do tablóide, foi resolvida nesta terça-feira com um acordo judicial em que ela recebeu indenização de 100 mil libras (163.500 dólares).