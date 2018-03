Sienna Miller faz campanha ambiental na Índia

A atriz Sienna Miller se uniu nesta terça-feira, 17, ao astro de Bollywood Amitabh Bachchan para pedir aos indianos que se conscientizem sobre a gravidade do aquecimento global do planeta. A atriz, de 25 anos, conheceu Bachchan em Mumbai ao iniciar uma viagem de uma semana pela Índia como embaixadora da organização Global Cool. "Se cada um de nós fizesse um pouquinho, ajudaríamos a evitar que o aquecimento global afetasse nossos países", declarou Sienna. Bachchan, um dos atores mais conhecidos de Bollywood, a indústria indiana, anunciou que a Academia Cinematográfica Internacional da Índia trabalhará com a Global Cool na missão de informar às pessoas sobre as conseqüências das emissões de gases no aquecimento global. "As emissões de gás carbônico serão enormes em países como a Índia e a China, levando em conta o tamanho da população e a economia desses países", disse Bachchan. A atriz Sienna Miller é conhecida por ter atuado nos filmes Factory Girl, Casanova e Alfie - O Sedutor.