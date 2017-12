Sienna Miller fará campanha publicitária da Tod´s

A atriz norte-americana Sienna Miller será a protagonista da nova campanha publicitária da Tod´s, grife de acessórios. A bela fará as novas propagandas do catálogo do próximo outono-inverno, fotografado em Nova York no mês passado por Mikael Jansson e que será apresentado nas maiores lojas internacionais da rede em agosto. Com vestidos modernos mas cores delicadas o tema da campanha é retrô. Para interpretá-la, Sienna teve de deixar o Reino Unido, onde estava gravando com a atriz Keira Knightley o filme The Best Time of Our Lives, dirigido por John Maybury. Durante o fim de semana em que trabalhou no catálogo, Sienna passou os seus momentos de folga conversando em um restaurante moderno de Manhattan com Diego Della Valle, presidente do Grupo Tod´s, e com Derek Lam, diretor criativo da marca que definiu a atriz como uma mistura de entusiasmo e de charme. "Sienna é capaz de fazer qualquer homem se apaixonar por ela, mas também de o fazer esquecer o seu amigo mais próximo. O que mais poderia pedir para representar o espírito de Tod´s", disse. Sienna Miller, famosa pela atuação em Factory Girl, gravado com Hayden Christensen e Guy Pearce, terminou recentemente as gravações do filme The Mysteries of Pittsburgh e fará ainda este ano The Interview.