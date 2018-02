Siba 'globaliza' som do Nordeste

Nascido no Recife, Siba se consagrou como um dos renovadores da música da Zona da Mata de Pernambuco. Ele iniciou a carreira em 1992, na banda Mestre Ambrósio, com a qual lançou três álbuns e se tornou uma das figuras mais relevantes do movimento Manguebeat, que revelaria uma nova e influente geração de criadores pernambucanos ao Brasil.

O movimento é resultado da produção de Chico Science & Nação Zumbi, Mundo Livre S/A, Eddie, Faces do Subúrbio e Mestre Ambrósio, entre outros, e anteviu a importância da internet e do trabalho em rede na reafirmação da cultura regional - neste caso, do Recife, seus rios e mangues e a próspera Zona da Mata pernambucana.

Em 2002, com o fim da Mestre Ambrósio, Siba se mudou da capital, Recife, para Nazaré da Mata, na Zona da Mata, e formou a banda Fuloresta do Samba, com músicos locais. Em seguida, se tornaria mestre de Maracatu, denominação dada aos poucos músicos que conduzem os maracatus na região.

'Avante'

Até seu mais recente trabalho, "Avante" (2012), Siba vinha se dedicando intensamente a pesquisar e reprocessar os ritmos do interior de Pernambuco. Em "Avante", porém, mergulhou na sonoridade da guitarra elétrica, produzido pelo também guitarrista Fernando Catatau.

Os oito episódios da série Latam Beats têm como objetivo mostrar a nova produção musical e a diversidade artística dos países latino-americanos a uma audiência estimada em 250 milhões de pessoas em todo o planeta.

Na semana que vem, o Latam Beats exibe o trabalho dos colombianos do Bomba Estereo.

O Latam Bets foi produzido e realizado por Owain Rich, Chris West, Rhian John Hankinson, Ben Honeybone, Ant Miller, Derrick Evans, Peter Price, Steve Hillman, Tom Hannen, Tom Burchell, James Birtwistle, Rosario Gabino, Mauricio Moraes e Rodrigo Pinto. A série foi gravada nos estúdios da BBC em Londres (S6, Bush House, e Maida Vale Studio 3) e, ainda, no Lowswing Studio (Berlim) e no Estúdio YB (São Paulo).