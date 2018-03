Começo a rodar o segundo filme em agosto, mas ainda não sei qual será a história. Só sei que Natalie (Portman) estará no filme, e isso me dá a certeza de que aquela ponte no final do 1 será restabelecida.

Como é representar o eixo dramático de Os Vingadores, já que o vilão é seu irmão?

Thor tem um envolvimento pessoal maior na trama porque Loki é seu irmão. O conflito passa a ser a tradicional necessidade que os super-heróis têm de proteger o mundo, mas agora agravada porque tudo o que ele fizer vai se refletir no irmão, que pode ser seu oposto, mas é sangue de seu sangue.

Seu irmão, Sam Hemsworth, está na série Jogos Vorazes. Como é a relação com ele?

Por mais popularidade que eu venha a ter, nunca chegarei a ser como Sam. Ele é a celebridade da família. Se os paparazzi correm atrás de mim é para saber o que o irmão de Chris está fazendo (risos).

Você é casado com a atriz espanhola Elsa Pataky. Fala a língua?

Si, si, mi amor, no, no, mi amor. O que mais se pode dizer a uma mulher latina? / L.C.M.