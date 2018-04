'Shrek' terá 4.º filme que tem lançamento previsto para 2010

A quarta produção na franquia Shrek é o primeiro filme a reservar uma data específica de lançamento em 2010, segundo a revista especializada em cinema Hollywood Reporter. Intitulado provisoriamente The Next Shrek, a produção da DreamWorks Animation já fixou a data de 21 de maio de 2010 para sua estréia, optando pela mesma posição de meados de maio ocupada por Shrek Terceiro em sua abertura, em 18 de maio deste ano. Outros filmes que devem ser lançados em 2010, mas que ainda não fixaram datas para suas estréias, são Harry Potter and the Deathly Hallows e o 23.º filme de James Bond, da Sony Pictures.