'Shrek' é filme infantil preferido de adultos, diz pesquisa

Uma pesquisa divulgada nesta semana na Grã-Bretanha indica que Shrek é o filme infantil que os adultos mais gostam de assistir. A sondagem, realizada pela empresa de pesquisas One Poll, entrevistou 3 mil adultos sobre os melhores filmes já produzidos para crianças. Os resultados apontam a série de filmes Shrek, dos estúdios Dreamworks, em primeiro lugar no ranking entre os britânicos. Logo em seguida aparecem Piratas do Caribe, estrelado por Johnny Deep, a animação Procurando Nemo, Toy Story e, em quinto lugar, Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro da série de filmes baseados na obra da escritora britânica J. K. Rowling. Em último lugar no ranking dos 20 filmes escolhidos pelos adultos entrevistados está A Pequena Sereia, logo atrás de Bambi. O ogro e a princesa O primeiro filme da série Shrek estreou em 2001 e foi um sucesso de bilheteria. Os personagens do desenho animado ganharam vozes de importantes atores americanos, como Mike Myers, que interpreta o ogro protagonista do enredo, Eddie Murphy, que dá voz ao burro falante, e Cameron Diaz, que faz a voz da princesa Fiona. "Shrek é um grande filme, tenha o espectador cinco ou 50 anos", disse um porta-voz da One Poll. "A história é simples, mas as piadas e o humor adulto garantem que a geração mais velha também aproveite."