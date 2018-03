Shows resgatam a era do rádio Angela Maria e Luiz Ayrão abrem hoje, às 16 horas, uma série de shows que marcam o aniversário de 11 anos do Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo. As apresentações são gratuitas e têm como tema a era do rádio. Na semana que vem, apresenta-se Wanderley Cardoso; no dia 12 de maio, Wanderléa; e, no dia 19, Jerry Adriani. Os shows de hoje e dos dias 12 e 19 ocorrem em um palco especialmente montado no Boulevard São João, no Vale do Anhangabaú; o de Wanderley Cardoso será realizado na Praça do Patriarca. Estarão disponíveis 300 cadeiras plásticas para os primeiros que chegarem e para idosos.