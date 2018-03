Shows em SP mostram o 'lado B' de Dolores Duran

E foi com esse espírito que Izzy Gordon e Denise Duran (sobrinha e irmã de Dolores, respectivamente), acompanhadas das artistas Soraya Revenle, Ithamara Koorax, Pery Ribeiro, Alaíde Costa e Claudette Soares, além do grupo Os Cariocas, aceitaram participar do espetáculo "O Lado B de Dolores Duran". ?Minha tia era muito divertida. Ela tinha um lado de intérprete pouco conhecido, em que cantava músicas animadas, bem diferentes daquelas que nos acostumamos a ouvir?, diz Izzy.

O show começa amanhã e será dividido em três dias. Às 18 horas de amanhã, no Auditório TRT, na Barra Funda, se apresentarão as cantoras Alaíde Costa, Claudette e Izzy. No sábado, na Praça do Patriarca, às 12h30, será a vez de Denise Duran, Pery Ribeiro e Os Cariocas. Já domingo, no Teatro do CCBB, às 13 horas e às 19h30, se apresentarão Soraya e Ithamara. Todos os shows serão gratuitos.

História

Dolores Duran morreu aos 29 anos, em 1959. Nascida no Rio de Janeiro e batizada como Adiléa da Silva Rocha, começou a cantar muito cedo, aos seis anos. Aos 16, adotou o nome artístico e, ouvindo músicas estrangeiras, aprendeu a falar inglês, francês, italiano e espanhol. Em 1957, Dolores se separou do marido e conheceu Tom Jobim, que lhe mostrou uma composição feita em parceria com Vinicius de Moraes. Logo em seguida, ela escreveu a letra de Por Causa de Você. No dia de sua morte, Dolores chegou em casa às 7h e avisou a empregada: ?Não me acorde. Vou dormir até morrer.? As informações são do Jornal da Tarde.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

''O Lado B de Dolores Duran''. Shows começam amanhã, às 18 horas, com Alaíde Costa, Claudete Soares e Izzy Gordon, no Auditório TRT: Avenida Marquês de São Vicente, 235, Barra Funda. Telefone: 3113-3651. Grátis. Livre.