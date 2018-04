Shows e espetáculos gratuitos marcam fim de semana em SP

Imagine 150 artistas, seis carros alegóricos, muita luz, música ao vivo e acrobacias aéreas. Este é o espetáculo surrealista Os Reis Preguiçosos, que a companhia francesa Transe Express apresenta gratuitamente no Parque da Independência, em frente ao Museu do Ipiranga, no sábado e no Domingo. Outro evento gratuito que deve movimentar o centro da cidade é a 'virada musical' em homenagem a Luiz Gonzaga que levará ao Anhamgabaú nomes como Elba Ramalho, Dominguinhos e Alceu Valença, Antonio Nóbrega, entre outros. E tem o charme felino de Cat Power no Via Funchal, em show único.

Os cinemas estão dominados pela estreia antecipada de 'Harry Potter e o Enigma do Príncipe' e ainda pela anterior estreia do desenho animago 'A Era do Gelo 3'. Sinal das Férias. Confira outros programas de SP.