Shows de Tulipa Ruiz e Forth Jazz A cantora Tulipa Ruiz apresenta-se hoje, às 16 h, na Praça Victor Civita, em Pinheiros, como parte da 6.ª Semana Ticket Cultura & Esporte. Com sua banda, formada pelos guitarristas Gustavo Ruiz e Luiz Chagas, pelo baixista Marcio Arantes e pelo baterista Caio Lopes, Tulipa cantará músicas do show Tudo Tanto. O evento ainda contará com a participação do violonista Yamandu Costa, que se apresenta no dia 15, às 11 h, na Praça Victor Civita (Rua Sumidouro, 580); e com show da Forth Worth Jazz Orchestra, marcado para dia 17, às 21 h, no Auditório Ibirapuera (Avenida Pedro Álvares Cabral, portão 2). A entrada para a programação é gratuita.