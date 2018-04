Shows de covers de Elvis agitam templo de fãs

Os fãs de Elvis Presley têm uma intensa programação na Elvis Week elaborada pelo Memphis Rock 'n Burguer, que já tem tradição em reunir os admiradores do "rei do rock". Desta quinta, 16, data oficial da comemoração dos 30 anos da morte de Elvis, até domingo, 19, a festa foi programada com a ajuda de um dos fãs-clubes nacionais do cantor, o Gang Elvis Fan Club of Brazil. Todas as noites, sempre às 21 horas, serão apresentados pocket shows da banda de classic rock The Kings, a banda da casa, com canções de todo o repertório de Elvis dos anos 50 aos 70. Os covers Elvinho e Julio Cesar vão participar de alguns números. Cesar vai usar o uniforme militar exibido pelo cantor no filme G I Blues. Os pockets duram 40 minutos, sempre nas horas cheias a partir das 21 horas. A lanchonete que lembra as americanas dos anos 50 tem ainda em seu cardápio os sanduíches preferidos de Elvis, como o Elvis Burguer, com dois hamburgueres, queijo prato, alface, tomate, cebola, maionese, mostarda, picles e queijo cheddar. Elvis Week - Memphis Rock 'n Burger. Avenida Juscelino Kubitschek 181, Itaim, tel. 3045-2451. Aberta de segunda a sexta, para o almoço, das 12h às 15h. À noite, às quintas das 18h às 24h; sextas das 18h às 2h; sábado das 14h às 2h; e domingo das 15h às 23h. Os pocket shows tem duração aproximada de 40 minutos, e se repetem às 21h, às 22h, às 23h e às 24h (aos domingos, às 19h, às 20h e às 21h). Couvert artístico: R$ 7,00.