Shows ao ar livre são última opção Com ingressos já esgotados para as apresentações no Auditório Ibirapuera, só sobrou uma alternativa para quem quer acompanhar o BMW Jazz: os shows do saxofonista Joshua Redman e da cantora Sharon Jones de graça, ao ar livre, no domingo, na parte de trás do auditório. Na mais recente jornada de jazz no local, em 2008, o saxofonista Sonny Rollins levou 10 mil pessoas ao local. É razoável levar cadeira para sentar e proteção contra o sol - se o tempo em São Paulo mudar, é claro. A primeira edição do BMW Jazz Festival - segundo a organização, o festival de 2012 já está confirmado pelo patrocinador - tem Sharon Jones como a maior estrela. Sharon acabou de completar 55 anos. "Descoberta" tardiamente em 1996, depois de interromper a carreira, ela é o combustível de um dos conjuntos mais fiéis ao autêntico soul e R&B dos EUA, e apresenta a turnê de seu quarto disco, I Learned the Hard Way. Não há, no momento, uma cantora com esse DNA musical, que remonta ao tempo da mítica Stax. É como se ela tivesse sido congelada numa câmara e liberada nos nossos dias. É um festival compacto, mas sólido. Joshua Redman esteve no Brasil pela última vez em 2007. Wayne Shorter, um aríete de rupturas, foi sinônimo de jazz fusion quando integrou o Weather Report, e tocou com Horace Silver, Miles Davis, Maynard Ferguson e astros pop como Stones, Joni Mitchell e Santana. Ganhou 8 prêmios Grammy, como compositor (1987, 1997 e 2003), solista (1999) e performer (1979, 1994, 1996 e 2003). Entre as novidades desta edição, o contrabaixista francês Renaud García-Fons e a Orkestra Rumpilezz, do maestro Letieres Leite.