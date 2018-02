Show visita Jimmy Cliff do passado O projeto Radiola Urbana, série de cinco shows e nove programas de web-rádio (disponíveis no site radiolaurbana.com.br), que propõe uma reflexão sobre álbuns clássicos gravados em 1972, coloca hoje, no palco do Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, a banda Rockers Control e o baterista Curumim para a remontagem do antológico LP The Harder They Come, lançado pelo jamaicano Jimmy Cliff. O show da série que tem a direção do jornalista e DJ Ramiro Zwetsch começa às 20 h e é gratuito. O CCJ Ruth Cardoso fica na Avenida Deputado Emílio Carlos, 3.641, na Vila Nova Cachoeirinha.