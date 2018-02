Show, novo álbum e série de TV recuperam legado de Whitney Houston

LOS ANGELES - Whitney Houston será lembrada em um show cheio de estrelas na entrega do Grammy e também no lançamento de uma coletânea e num reality show de TV que mostra como sua família lida com a repentina morte da artista.

Celine Dion, Usher e Jennifer Hudson foram os primeiros artistas anunciados nesta quinta-feira, 27, pela Academia Fonográfica como parte da escalação do show We Will Always Love You: A Grammy Salute To Whitney Houston, a ser transmitido em 16 de novembro pela rede CBS.

Houston morreu em fevereiro aos 48 anos, afogada na banheira de um quarto de hotel em Beverly Hills, na véspera da cerimônia do Grammy. A morte dela chocou o mundo musical e foi atribuída por autoridades a uma combinação de doença cardíaca e uso de cocaína.

Três dias antes do especial de TV, será lançada a coletânea I Will Always Love You - The Best of Whitney Houston, com 16 sucessos da cantora e duas canções inéditas, incluindo um dueto de I Look To You, com R. Kelly, segundo a gravadora RCA.

A rede de televisão Lifetime também vai transmitir uma nova série a partir de 17 de outubro, The Houstons: On Our Own, documentando como a filha de Whitney de 19 anos, Bobbi Kristina Brown, sua cunhada e ex-gerente Pat Houston e sua mãe Cissy estão vivendo após a morte da cantora.