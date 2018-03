Show no Rio marca 60 anos de carreira de Dominguinhos O show é instrumental, mas ?quem cismar de cantar, que cante?. O recado é de Dominguinhos, que comemora 60 anos de carreira em apresentações hoje e amanhã, no Rio, com participações dos músicos Wagner Tiso, Gilson Peranzzetta, Yamandu Costa e Arthur Maia. Os shows vão acontecer no teatro da Caixa Cultural, no centro.