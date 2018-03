Show na Rocinha vai encerrar turnê de Ja Rule no Brasil O rapper norte-americano Ja Rule, que lançou no final do ano passado o álbum ''The Mirror'', chega ao Brasil para uma turnê que começa hoje à meia-noite no Club Royal (só para convidados). Depois o rapper se apresentará em Brasília no dia 4; em Vitória, no dia 5 e voltará a São Paulo no domingo para uma apresentação no Nação Tan Tan. Dia 08 será a vez de Santos; dia 11 em Porto Alegre; e dia 12 em Florianópolis. Ja Rule vai encerrar a turnê no Brasil na Favela da Rocinha, no Rio, no dia 13. Seu novo disco, The Mirror, passou pelas mãos de uma verdadeira força-tarefa: Erick Sermon, Ty Fyffe, Rick Steel, DJ Kurupt, Mel-Man, entre outros. O resultado é um disco menos centrado em fórmulas e mais pessoal, mais desopilado. "Eu não me dei realmente a meus fãs antes", ele analisou. "Eu dei a eles minha música, mas não a chance de me conhecerem. Só tiveram um pouquinho de mim nos singles que lancei. É por isso que demorei com esse disco. Queria apenas trabalhar e criar. Algumas canções eu levei três ou quatro dias para concluir. Outras vezes, fiz duas canções em uma noite. Para dizer às pessoas o que eu precisava, não podia fazer apenas um outro disco. Metade de The Mirror é soturna e metade é luminosa. Se eu tivesse de descrever o disco, diria que é como noite e dia." Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Ja Rule foi categórico ao falar das chances de Barack Obama nas eleições presidenciais: "Acho que ele pode ganhar. Adoro Obama, ele representa a mudança." Elogiou as novas possibilidades da internet. "Eu adoro fazer um disco, adoro o velho sistema, mas também adoro música de graça. A internet tornou a vida muito melhor para os artistas independentes, agora eles podem mostrar e vender sua música", considerou. Sobre a fundação que mantém em Hollis, Queens, em Nova York, que dá auxílio educativo, esportivo e financeiro para crianças pobres do bairro onde cresceu, ele disse: "É um programa para crianças pobres, como eu mesmo fui. Estou numa posição que me permite fazer isso. Só ganhar dinheiro é estupidez. Isso faz com que eu me sinta bem, faz com que eu me sinta eu mesmo." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Ja Rule. Nação Tan Tan (6 mil lug.). Rua Agrimensor Sugaya, 141, Itaquera, São Paulo. Tel. (011) 6523-2040. Domingo, 17 horas. R$ 30.