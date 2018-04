Show histórico de Jimi Hendrix em Monterey sai em DVD

O show revolucionário de Jimi Hendrix no Monterey Pop Festival de 1967, que deixou os fãs de rock norte-americanos estarrecidos após o músico incendiar sua guitarra no palco, será lançado em DVD pela primeira vez em 16 de outubro. The Jimi Hendrix Experience Live At Monterey (Universal Music) inclui versões originais, como seu primeiro single, Hey Joe, e Purple Haze, além de covers de Killing Floor, de Howlin' Wolf, e Like A Rolling Stone, de Bob Dylan. Um CD e LP da trilha sonora do show, que também serão lançados no mesmo dia, incluem a canção Can You See Me. A equipe do diretor D.A. Pennebaker desligou as câmeras durante a canção, e não existe um único quadro de imagem dela no arquivo do diretor, segundo John McDermott, o especialista em Hendrix que cuida do catálogo do guitarrista. O DVD também inclui um novo documentário, American Landing, contendo entrevistas inéditas com Hendrix. Além disso, traz fotos raras e extensas anotações. Jimi Hendrix era o grande novo astro do cenário rock londrino, mas era em grande medida desconhecido entre seus conterrâneos quando ele e seus colegas na banda Experience, Noel Redding e Mitch Mitchell, fizeram sua performance de estréia nos EUA no festival de Monterey, perto de San Francisco, em 18 de junho de 1967. A performance começou com Hendrix sendo apresentado por Brian Jones, um dos fundadores dos Rolling Stones, que descreveu seu amigo como "artista brilhante, o guitarrista mais excitante que já ouvi". O show terminou 40 minutos depois com um cover de Wild Thing, durante o qual Hendrix tocou a guitarra nas costas, pôs fogo nela, a estraçalhou e atirou os pedaços à multidão. Sua conquista da América foi arrasadora e total.