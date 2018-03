Show: Esperanza Spalding em SP Os organizadores da série Jazz All Nights confirmaram ontem que Esperanza Spalding se apresentará em São Paulo no dia 21, às 21 horas. A cantora, compositora e baixista norte-americana interpretará temas de seu terceiro trabalho solo, Chamber Music Society, no Teatro Bradesco. Além de Spalding, também foi anunciada a participação de Candy Dulfer para o dia 7 de novembro, no Teatro Bradesco, e dia 9, no Teatro Oi Casa Grande, no Rio de Janeiro. Os ingressos estão à venda pelo site www.ingressorapido.com.br ou pelos telefones 4002-0019 e (11) 2063-5087. As entradas para o concerto custarão entre R$ 55 e R$ 210.