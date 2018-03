Show e exposição reúnem Dori, Nana e Danilo Caymmi

Nana ficará com os sambas-canções, como Só Louco, Não Tem Solução e Nem Eu, que interpreta como ninguém. A Danilo, que também tocará flauta, caberão os chamados ?sambas sacudidos? Acontece Que Eu Sou Baiano, Vatapá e O Que É Que a Baiana Tem?; Dori, ao violão, ficou com as canções praieiras: O Bem do Mar, Morena do Mar, É Doce Morrer no Mar... No piano, estará Cristovão Bastos, o parceiro de longa data de Nana. Ao fim, os três irmãos cantam juntos.

É Danilo quem está supervisionando o trabalho, realizado já há um ano, de digitalização do acervo musical de Caymmi, que será celebrado nesta noite. O projeto, patrocinado pela Natura Musical, é tocado pelo Instituto Antônio Carlos Jobim, que criou o portal www.jobim.com.br, no qual é possível encontrar partituras, letras e fotografias, além de notícias relacionadas à sua obra e à de Tom e dados biográficos detalhados.

?A ideia é que seja nos mesmos moldes, para pesquisadores do mundo inteiro poderem acessar. Foi uma escolha minha, até pela amizade das duas famílias?, conta Danilo. Estão sendo convertidos para mídias digitais fitas, cartas, recortes de jornais e agendas de trabalho de Caymmi, além de músicas, fotos e capas de discos. O público poderá ainda ouvir suas composições. O instituto, que também trabalhou com os guardados do arquiteto Lucio Costa, no momento se ocupa ainda do acervo de Chico Buarque.

O show com Nana, Danilo e Dori Caymmi começa às 20h30 no Teatro Tom Jobim (Rua Jardim Botânico, 1.008, no Jardim Botânico (ingressos R$ 50; R$ 25 para estudantes e idosos). A exposição Caymmi Acervo Digital, realizada no mesmo endereço, ficará aberta até o dia 12 de agosto, com entrada franca, de segunda a sexta-feira das 10 às 17 horas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.