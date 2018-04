Show dos Jonas Brothers terá 120 PMs na segurança O policiamento para o show da banda norte-americana Jonas Brothers, realizado a partir das 19h30 no Estádio do Morumbi, na zona sul da capital paulista, está garantido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar atuará com cerca de 120 policiais no policiamento do local e no translado da banda do hotel ao estádio.