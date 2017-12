Show do Tom ganha edição para horário livre

Tom Cavalcante terá de pegar leve em suas piadas. Tudo porque o humorista comandará em agosto uma atração na Record, aos domingos e com classificação livre. Tom, que atualmente apresenta o Show do Tom aos sábados, às 23 horas - horário para programas inadequados para menores de 18 anos -, vai reformular os roteiros de sua atração para não ter problemas com a classificação indicativa. O novo programa, que deve ir ao ar aos domingos, no fim da tarde, na verdade não terá nada de novo. Apesar de a Record ter anunciado na renovação de contrato que o humorista ganharia uma nova atração, tudo não passará de uma mudança de horário. O Show do Tom continuará o mesmo, com suas incansáveis imitações. A idéia inicial do humorista de ter também um seriado no estilo do extinto Família Trapo está morta e enterrada. Tom, que resolveu de uns tempos para cá cuidar também da produção do seu programa, acredita não ter tempo para encarar outra atração. No novo contrato, renovado há três semanas, consta apenas a obrigação de uma atração semanal na Record.