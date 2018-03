Show do The Killers reúne 12 mil na Chácara do Jockey

A apresentação marcada para às 20h começou às 20h25 com o sucesso "Human", do último álbum "Day & Age". No palco, Brandon mostrava que nasceu para comandar multidões. Rege, canta e faz seu mise-en-scène. Para aquecer o público encharcado, o grupo exibiu no início as ótimas e energéticas "Somebody Told Me", "For Reasons Unknow" e "Bones".

O palco trazia palmeiras, um telão gigantesco e a letra K na frente dos músicos. Fogos e papel picado em "All These Things That I''ve Done" levaram a plateia ao delírio - pouco antes da primeira saída da banda do palco, quando a chuva dava um tempo.

Antes, em um rompante de U2, Brandon evoca Elvis e canta "Can''t Help Falling in Love" (música que Bono havia cantado na turnê Zoo TV, de 1994). "Mr. Brightside", do primeiro álbum ("Hot Fuss", de 2004), faz todo mundo levantar o braço e pular. No bis, o grupo canta "Jenny Was a Friend of Mine" e "When You Were Young" (do CD "Sam?s Town", de 2006). Com um pouco mais de uma hora e meia de apresentação e 18 músicas cravadas, o The Killers provou mais uma vez que seu lugar é em cima do palco. As informações são do Jornal da Tarde.