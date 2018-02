Show do The Doors, de 1968, sai em DVD e Blu-Ray

O show que está sendo lançado foi gravado em 5 de julho de 1968 em Hollywood, Califórnia. Somente agora, 44 anos depois, é que os fãs poderão conferir o resultado da performance. "The Doors - Live at The Bowl 68" (Eagle/ST2) sai agora no Brasil em DVD (R$ 39) e Blu-Ray (R$ 59). O material só teve seu lançamento viabilizado por causa da tecnologia. Em três músicas, "When the Music?s Over", "The Wasp" (Texas Radio and the Big Beat) e "Hello I Love You", os vocais de Jim Morrison simplesmente eram inaudíveis. Os técnicos usaram os vocais do cantor em outro show, "Absolutely Live", para "restaurar" o som que se ouvia. Com isso, também se tornou possível lançar um CD com o resultado, com três faixas jamais lançadas antes (a Warner tem a primazia do lançamento deste CD no Brasil).

A coisa mais bacana, entretanto, são as imagens, que ilustram a performance xamânica de Jim Morrison, o transe que acompanhava cada show do grupo, uma das viagens psicodélicas mais marcantes do rock. Era a noite seguinte ao feriado da Independência americana, 5 de julho de 1968, e Jim Morrison, John Densmore, Robby Drieger e Ray Manzarek estavam no pico de suas capacidades criativas. A banda estava lançando seu terceiro álbum, "Waiting for the Sun", e a canção "Hello I Love You" liderava as paradas de sucesso, segundo lembra a gravadora.

O ano de 2012 começou com o relançamento, remasterizado, do disco "LA Woman", uma celebração dos 40 anos do seu lançamento. Foi o álbum póstumo, gravado sob o signo do blues, e que seria lançado enquanto os fãs ainda choravam a morte de Morrison em Paris. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

LIVE AT THE BOWL 68

DVD e Blu-Ray dos Doors. Eagle/ST2 Preços: R$ 39 (DVD) e R$ 59 (Blu-Ray)