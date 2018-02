Show do Racionais MC's vai encerrar Video Music Brasil

Os Racionais vão fazer um show completo, no encerramento da festa. A última vez que fizeram um show assim foi no Lollapalooza Festival, no Jockey Club, em abril. Eles devem promover uma ocupação do palco, com uma centena de rappers, MCs, dançarinos e chegados dominando a cena. "É uma família, e isso é transparente, dá pra ver. A gente sempre está com um pessoal, principalmente da quebrada. Nessa ocasião, o pessoal da zona sul, do Capão Redondo", disse Edi Rock à equipe da emissora.

É a segunda vez que a MTV reverencia os Racionais. A primeira, há 14 anos, foi conturbada, e nunca mais se repetiu. Disseram que foi por causa da galera que os Racionais levaram consigo ao show, em 1998, mas agora eles voltaram justamente com aquela galera - só que tremendamente aumentada. Ou seja: A MTV só teria "capitulado" frente ao rap de forma incondicional, esquecendo o emo, porque está agonizando.

Além de seus grandes hits, como "Por Amor por Dinheiro" e "Negro Drama", o show dos Racionais pode apresentar coisas novas, como "Mil Faces de um Homem Leal" (Marighella) e "Mente do Vilão", e algumas outras com um tempero mais soul, mais delicado. O ano da rendição é uma festa de manos: além dos Racionais, ConeCrewDiretoria, Rashid, Emicida (com reforço de Iggor Cavalera, Lúcio Maia e Rashid) e Projota, entre outros, estão na programação da noitada. A abertura já marca uma reentré triunfal, com o show de reunião do Planet Hemp. Um show de cerca de 40 minutos, com a formação original do grupo.

Isso tudo só foi possível porque quem assina a produção musical do evento este ano é praticamente um irmão dessa moçada: o produtor e músico Daniel Ganjaman (produtor do álbum "Nó na Orelha", de Criolo, que rendeu ao rapper três prêmios no VMB do ano passado). "A cultura de rua está muito presente na cultura popular", justificou o produtor durante uma coletiva de imprensa recente.

O rap também se faz bastante presente, de forma inédita, na premiação. Das dez categorias concorrentes, o gênero está presente em sete.

Não haverá um "âncora" da festa, pela primeira vez. Entre os convidados, o jogador Neymar, o apresentador Rodrigo Faro e Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos. A festa é orçada em R$ 10 milhões, e a MTV assegura que a fidelização dos patrocínios comprova que não só a emissora não está à venda como demonstra saúde financeira. E a festa da premiação de 2013 já estaria assegurada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.