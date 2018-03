Show do Iron Maiden reúne 40 mil em São Paulo

Passava das 20 horas de domigo, 2, quando os acordes iniciais da música Aces Ray anunciaram que a Donzela de Ferro havia entrado em cena. Os cerca de 40 mil fãs de várias idades e de diversas regiões do País, que lotaram o Parque Antártica, em São Paulo, entraram em êxtase e cantaram em coro com o Iron Maiden. Os integrantes, todos na casa dos 50 anos de idade, demonstraram entusiasmo juvenil e presentearam o público com uma sucessão de clássicos. Bruce Dickinson movimentava-se incessantemente no palco - deslizava, após uma chuva que durou 15 minutos e só molhou o palco até que ele entrasse em cena. Para o vocalista, há um caso de amor com o País desde o Rock In Rio, em 1985. Um dos momentos mais emocionantes da noite foi quando tocou Fear of The Dark, a única composição que não pertence ao repertório dos anos 80. Durante a música que leva o nome da banda, outro esperado momento: a entrada do mascote Eddie, caracterizado como um Robocop, como na capa do álbum ''Somewhere in Time''. Pouco menos de duas horas de palco e a banda se despediu com Hallowed Be Thy Name e mostrou que a Donzela de Ferro não está nada enferrujada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo