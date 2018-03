Show do Iron Maiden bate recorde de público em SP

Cerca de 63 mil pessoas estiveram presentes no domingo, de acordo com a organização, no show que prometeu - e cumpriu - tocar os maiores sucessos do grupo inglês Iron Maiden, na turnê ''Somewhere Back in Time'', no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Após uma hora de atraso para reparar danos no palco causados pela chuva, o vocalista Bruce Dickinson pediu desculpas pela demora. "Queríamos ter a certeza de que todo mundo estivesse aqui dentro." Em seguida, revelou que era o maior show já realizado. "Pensávamos que tivéssemos feito o maior show na Suécia, quando reunimos 57 mil pessoas. Mas vocês ganharam." Um dos auges do show foi quando cantaram Fear of the Dark.

Foram R$ 350 para a área VIP, que ficou abarrotada. Já o ingresso comum custou R$ 140 e quem tinha essa entrada enfrentou uma fila de até 4 horas em volta do Autódromo de Interlagos. Se esses motivos irritaram muitos fãs do Iron Maiden antes de o show começar, quando ouviram o discurso de Winston Churchill, seguido de Aces High, eles explodiram junto às rajadas de fogos de artifício saídas da beira do palco.

Houve reclamação do excesso de público. "Premium só no preço", desabafou Thiago Spacea, de 29 anos. Por causa do terreno acidentado, a arena tinha desníveis. O público no meio da premium alcançou o alto de um monte e tampou a visão de quem assistiu ao espetáculo atrás. Do lado direito do palco, centenas de pessoas da pista comum invadiram área proibida e fizeram de um morro arquibancada privilegiada.

Após cinco anos de espera, 22 mil pessoas haviam assistido anteontem ao Iron no Sambódromo do Rio. A maratona de shows com músicas de 1980 a 1989 deu a volta ao mundo, visitando 32 países - no Brasil, passou por São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.