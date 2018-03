Show do comediante Bill Cosby em cassino de Las Vegas é cancelado

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O comediante Bill Cosby e o Treasure Island Hotel & Casino anunciaram nesta sexta-feira o cancelamento do show do artista marcado para 28 de novembro no cassino de Las Vegas, após várias mulheres terem denunciado Cosby de abuso sexual décadas atrás.

Cosby, de 77 anos, nunca foi acusado formalmente e seus advogados afirmam que as acusações de abuso são "difamatórias" e "não tem crédito". Ainda assim, as denúncias atingiram a retomada da carreira do ator e comediante.

A NBC cancelou um projeto em desenvolvimento com Cosby, enquanto o Netflix cancelou um especial com o comediante.

Cosby tem participação prevista em um show com lotação esgotada em Melbourne, na Flórida, nesta sexta-feira, e numa apresentação em Yakima, Washington, na próxima semana.

Na quinta-feira, ele se apresentou em Nassau, nas Bahamas.

Cosby tem se recusado a responder perguntas sobre as acusações.

(Reportagem de Eric Kelsey)