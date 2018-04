Show do Blue Man terá homenagem a Roberto Carlos

No repertório, o agrado aos brasileiros virá em uma homenagem aos 50 anos de Roberto Carlos, com uma versão de "Detalhes". Além disso, o hino da Copa do Mundo de 1970, "Pra Frente Brasil", também será lembrado na mistura de batuques em canos de PVC, antenas de fibra de vidro, cítaras, pianos desmontados e outros instrumentos pouco convencionais criados pelo grupo.

"Somos muito fãs da cultura brasileira, então, encontramos um jeito original e único de demonstrar isso no palco. Muitos ritmos latino-americanos nos serviram de inspiração", contou Goldman. No palco, o trio azul é acompanhado por cantores e uma banda, que fazem versões de clássicos do rock. O espetáculo tem grandes proporções, com muitas luzes, imagens projetadas em telões e até marshmallows arremessados e pegos com a boca. "Nós, americanos, somos viciados em açúcar. Espero que os brasileiros também", brinca Goldman.

O grupo formado no fim dos anos 80 conta atualmente com 60 membros, que se revezam nos trios que percorrem o planeta. Até agora, mais de 2 milhões de espectadores já assistiram às suas performances. "Quando a plateia nos vê pela primeira vez, há um estranhamento. Aqueles caras azuis, carecas, que não falam nada... Mas, com o passar do tempo, o público entra na brincadeira e se diverte muito", diz Goldman." As informações são do Jornal da Tarde.

Blue Man Group. Credicard Hall: Av. das Nações Unidas, 17.955. Tel. (011) 2846-6010. De hoje ao dia 6. R$ 60 a R$ 260. Terça a quinta, 21h30; sexta, 22h; sábado, 17h e 22h; domingo, 16h e 20h. 14 anos.