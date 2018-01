Show de vedetes e casamentos, atrações de Belíssima Claro que o suspense em torno do vilão que comanda o golpe contra Júlia (Glória Pires) e persegue Vitória (Cláudia Abreu) e ainda a questão de quem será o filho ou a filha de Bia (Fernanda Montenegro) e Murat (Lima Duarte) dominam os capítulos finais de Belíssima, a novela das nove de Silvio de Abreu que eleva aos céus o ibope da Rede Globo no horário. Enquete do portal Estadao.com.br sobre o final de Belíssima já conta com 6.300 participantes. Mas até lá, outros bons e belos momentos aguardam o telespectador. Nesta quinta-feira vai ao ar o tão esperado show das hilárias vedetes Mary (Carmen Verônica) e Guida (Íris Bruzzi), dirigido por Carlos Manga, um grande nome na história das chanchadas brasileiras que fizeram o sucesso do cinema nacional nos anos 50, nos tempos da Atlântida (Rio) e da Vera Cruz (São Paulo), produtoras cinematográficas que deram ao País um pouco do glamour de Hollywood naquela época. O carioca Carlos Manga, nascido em 1928 foi levado para a Atlântica pelo ator Cyll Farney, que era um dos galãs da época e dirigiu clássicos como Nem Sansão Nem Dalila (1954), Matar ou Correr (1954), De Vento em Popa (1957) e O Homem do Sputnik (1958). Nos anos 60, com o declínio das chanchadas, Manga foi para a televisão e reinou nos musicais e humorísticos da TV Rio, antiga Excelsior e TV Record. Bom, mas no grande show das vedetes, a loira Guida aproveita para se casar no palco com o japonês Takae e Mary, por sua vez, convida Djulian (Giácomo Pinotti) para viver com ela em seu apartamento, proposta que ele aceita todo feliz, segundo resumo publicado pela revista Tititi.(confira fotos) E ainda haverá aquela cena tradicionalíssima de todo fim de capítulo: o casamento. Na sexta-feira, um dos grandes momentos do último capítulo será o enlace entre Narciso (Vladimir Brichta) e Taís (Maria Flor), que se casam na sexta, com direito a festa com boa parte do elenco. (confira fotos)