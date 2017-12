Show de Pearl Jam é cancelado em Veneza, após vendaval

Um vendaval atingiu Veneza nesta sexta-feira, 15, ferindo cerca de 25 pessoas e levando ao cancelamento de um festival que tinha como grande atração a banda norte-americana de rock Pearl Jam, disseram autoridades e a organização do festival. O vendaval ocorreu no final da tarde, derrubando torres de som e vigas no palco do Heineken Jammin Festival, além de árvores no parque vizinho. Vários veículos foram virados com a força dos ventos. O parque onde o festival aconteceria fica na parte continental da cidade. Não há relatos de danos na parte histórica, sobre uma laguna. O prefeito de Veneza, Massimo Cacciari, disse que 19 pessoas foram hospitalizadas, mas só uma sofreu fraturas graves, segundo a agência Ansa. O tráfego na ponte que liga o centro ao continente foi temporariamente interrompido por destroços. O show de sexta-feira à noite seria a única apresentação do Pearl Jam na Itália na atual turnê. A banda vendeu mais de 9 milhões de cópias do seu álbum de estréia, Ten, e emplacou a faixa Man of the Hour na trilha sonora do filme Peixe Grande, de Tim Burton.