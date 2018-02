Show de Nei Lopes e Wilson Moreira

O Centro Cultural do Instituto Moreira Salles do Rio (Rua Marquês de São Vicente, 476, Gávea) realiza hoje, às 20 h, o show A Arte Negra de Wilson Moreira e Nei Lopes - 30 Anos, evento em comemoração ao aniversário da parceria entre os dois músicos. Na apresentação, Wilson Moreira e Nei Lopes vão recriar 14 sambas de sua trajetória, como Goiabada Cascão, Coisa da Antiga, Gostoso Veneno e Senhora Liberdade. A dupla, que se conheceu por intermédio do compositor Delcio Carvalho, já teve suas composições interpretadas por Alcione, Clara Nunes e Zezé Motta, por exemplo. Os ingressos estão à venda no IMS (R$ 20). Mais informações pelo tel.(21) 3284-7400.