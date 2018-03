Show de Morrisey encantou 8 mil fãs em SP

Algo visível no último domingo. Nem o temporal do meio da tarde, ou a garoa insistente (tipicamente inglês) que seguiu até o fim da noite, impediu que a casa estivesse cheia quando Morrissey subiu ao palco, às 21h05. O diálogo entre duas chorosas guitarras, que culminou com entrada da banda, foi como uma fagulha em dinamite. First of The Gang to Die, de 2004, canção que tem aberto a turnê latino-americana, é o resumo do melhor do que Morrissey tem como compositor: conta a história de Hector, membro de uma gangue juvenil, o primeiro a pegar uma arma, a ir para a cadeia e morrer. Mas, por trás disso, o discurso traz questões como o fim da infância e, com ela, a inocência perdida, a descoberta do amor e a fragilidade da vida. Tópicos que assombram a alma de Morrissey e são expelidos como canções.

Vestindo uma bata amarela com poucos botões fechados (ele ainda trocou de roupa outras três vezes), Morrissey apresenta sinais da idade. O cabelo, todo grisalho, já não tem o volume de outrora. Contudo, sua voz ainda mantém o timbre aveludado. As informações são do Jornal da Tarde.