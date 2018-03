Show de Little Joy e estreias de filmes agitam fim de semana

O fim de semana conta com 7 estreias nas telas do cinema: 'Brüno', Aquele Querido Mês de Agosto, Arraste-me Para o Inferno, Confissões de Uma Garota de Programa, Se Nada Mais Der Certo e Tempos de Paz. O grupo Little Joy, do ex-Los Hermanos Rodrigo Amarante com Fabrizio Moretti (dos Strokes), se apresenta em São Paulo neste sábado. Em 'anticlima' de gripe suína, vários eventos ao ar livre serão realizados na cidade. Confira a programação completa: