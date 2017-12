Show de Jorge Aragão em SP tem ingressos à venda Estão à venda os ingressos para o show de Jorge Aragão no dia 30 de janeiro, às 22 horas, no Credicard Hall. O autor de ?Coisinha do Pai? vai tocar este e outros hits, como ?Malandro? e ?Vou Festejar?. Os preços dos bilhetes variam de R$ 50 a R$ 120. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2846-6000 ou pelo site www.ticketmaster.com.br. As informações são do Jornal da Tarde.