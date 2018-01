Show de danças africanas estréia em Londres

O show de danças africanas Afrika Afrika estreou na quinta-feira em Londres. No espetáculo, cerca de 150 artistas de várias partes do continente mostram coreografias tradicionais e contemporâneas. De acordo com o coreógrafo Georges Momboye, "há inúmeras danças étnicas diferentes" na apresentação. No palco, podem ser vistos contorcionistas, fantasias coloridas e jogadores de basquete que se movimentam ao som de uma batida hip-hop. O espetáculo foi apresentado inicialmente na Alemanha, em 2005, e fez tanto sucesso que hoje há dois elencos em turnê simultaneamente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.