Show de Andrea Bocelli reúne 25 mil no Ipiranga, em SP Nem o frio nem a chuva fina que caiu no feriado de Tiradentes tiraram a disposição das quase 25 mil pessoas que foram conferir ontem à tarde o show do tenor italiano Andrea Bocelli. O palco foi montado no Parque da Independência, no Ipiranga, zona sul da capital paulista. Apesar do espaço amplo, muita gente não conseguiu entrar na área cercada do parque e viu a apresentação do lado de fora, pelo telão.