Show da atriz Katie Holmes na Broadway vai fechar

Holmes, ex-mulher do ator Tom Cruise, faz o papel de Lorna, uma mulher fraca e abatida que vive com os pais. A peça com cinco personagens, de autoria de Theresa Rebeck, estreou em 29 de novembro e recebeu, em grande parte, críticas negativas.

Não foi dado um motivo para o encerramento precoce da peça, mas segundo a mídia ela estava lucrando apenas uma fração de seu potencial nas bilheterias.

A maior parte dos críticos culpou a peça incompleta e subdesenvolvida da autora de "Seminar", que foi mais bem recebida na temporada passada.

Holmes, de 34 anos, vive em Nova York com sua filha Suri. Ela vai coestrelar um filme que será uma versão moderna de "A Gaivota" de Tchekhov, junto com Allison Janney e William Hurt.

(Reportagem de Chris Michaud; Edição de Patricia Reaney e Vicki Allen)