Show, cinema, teatro, dvd... o ano de Ney Ainda que não queira dar tom de auto-homenagem aos próprios projetos, Ney Matogrosso terá um ano daqueles. Em fevereiro, vem ao HSBC Brasil para dar seguimento à turnê de Beijo Bandido, que já rendeu CD e DVD, lançados há um mês. Também para o primeiro semestre está prevista a estreia nos cinemas de Luz nas Trevas - A Volta do Bandido da Luz Vermelha, com direção de Ícaro Martins e Helena Ignez, viúva de Rogério Sganzerla, o diretor do original O Bandido da Luz Vermelha, de 1968. Ney vive o próprio bandido, em um filme que descreve como "surreal". "Fico curioso para ver quando isso cair na boca do povo. É muito diferente de tudo que está aí. O filme tem um texto contundente mas tem humor, umas coisas meio nonsense. Eu (Bandido da Luz Vermelha), depois que fujo da prisão, pego uma mala cheia de euros guardada com uma mulher que foi minha amante, agradeço, olho para a câmera e digo: "Meu sonho é abrir uma padaria em Cuiabá." Olha que coisa mais surreal."