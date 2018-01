SHOW CELEBRA 100 ANOS DE GONZAGA O centenário de Luiz Gonzaga será comemorado hoje e amanhã com o show Danado de Bom, no Auditório Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.º). O evento conta com a participação de artistas emergentes da cena musical brasileira, como Nina Becker, Tulipa Ruiz, Clube do Balanço, Blubell, Lulina, Passo Torto e Pélico, entre outros. O show é um tributo ao mestre do baião, que completaria 100 anos em 13 de dezembro de 2012. A apresentação será transmitida pela internet nos sites da YB (www.yb.com.br) e do A uditório Ibirapuera (www.auditorioibirapuera.com.br) e gravada pelo Canal Brasil, no qual será exibida no segundo semestre.