Short ganha força nas passarelas do Fashion Rio

Os bordados marcaram muito o desfile da Apoena, que abriu o terceiro dia do evento. Listras e bolinhas ganharam os bordados, feitos por artesãs da periferia de Brasília, homenagem da estilista Kátia Ferreira à sua cidade. O verão da Cantão chegou de navio. Numa passarela com mastros, velas e escadas de corda, tops como Isabeli Fontana e Ana Claudia Michels desfilaram a coleção assinada por Yamê Reis. Para acabar com a hegemonia dos vestidos, macacão de voile de seda estampado. Os jeans vieram em azul-escuro.

No Ano da França no Brasil, o mineiro Victor Dzenk sugere um passeio à beira-mar na Riviera francesa, com vestidos vaporosos, longos ou curtos. Victor propõe ainda alfaiataria branca, em xantungue e stretch, com listras. Carlos Tufvesson fez o desfile que mais atrasou até agora - 45 minutos. A apresentação não começou até a chegada do governador Sérgio Cabral e do prefeito Eduardo Paes. Foram vaiados.

Tufvesson fez uma moda verão em homenagem ao amor, com vestidos curtinhos. O short também foi lembrado. Luiza Bonadiman fez uma moda praia conceitual demais - maiôs de manga comprida, biquínis com gola alta e franjas. A Coven inspirou-se na mulher dos anos 20. Vestidos e saias estão na altura do joelho ou um pouco abaixo, contrastando com a tendência de outras coleções que apostam no mini. As formas são leves, mas sem muito volume. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.