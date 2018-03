Shia LaBeouf participa de projeto da banda Sigur Rós

A empreitada aconteceu assim: cada um dos cineastas recebeu US$ 10 mil (cerca de R$ 20 mil) do grupo, e instruções "zero" dos islandeses. Entre os que se alistaram estavam John Cameron Mitchell, Ryan McGinley e Ramin Bahrani. Uma das cineastas escolhidas, a israelense Alma Har?el, vive em Los Angeles e falou à reportagem na segunda-feira sobre seu filme. Ela recebeu a incumbência de filmar a música "Fjögur Píanó". "Eu nunca tinha visto ninguém da banda antes. Foi tudo feito por meio de um agente, ele me procurou e me explicou o desafio. Eu poderia fazer o que quisesse, tinha total liberdade."

Alma Har?el não se incomodou com a grana curta ("Uma boa banda nunca tem dinheiro", diz). Mas tinha pouca ideia do que fazer. Em Nova York, ela tinha ganhado o prêmio de melhor documentário no Tribeca Film Festival com o filme "Bombay Beach", sobre uma praia da Califórnia. Também já tinha trabalhado com Zach Condon, da banda Beirut, em um videoclipe que foi indicado ao melhor prêmio da MTV.

Foi aí que ela recebeu um e-mail do ator Shia LaBeouf (de "Transformers" e "Indiana Jones"). Ele tinha assistido a "Bombay Beach" em DVD e ficara comovido. Mora na região onde foi filmado o documentário. Estavam na mesma cidade, ele a convidou para jantar e para conversar. Ela foi, e contou a ele da tarefa da qual tinha sido incumbida pelo Sigur Rós. Shia, um dos maiores cachês de Hollywood, topou participar. De graça. "Não foi nada complicado", diz a diretora.

A partir daí, essa é uma história de desintegração. A música "Fjögur Píanó", a exemplo de toda a produção do Sigur Rós, poderia ser uma "canção composta para ser interpretada por um cardume de baleias", como escreveu um fã certa vez. Alma Har?el a transformou num tour de force metafórico sobre o fim de um relacionamento. Em vez de usar uma dramaturgia convencional, ela construiu um balé em que Shia LaBeouf e sua partner, a bailarina Denna Thomsen, se amam e se digladiam em quartos e garagens surrealistas.

Há nudez, erotismo, sadomasoquismo, borboletas mortas, viagens psicodélicas, esculturais corpos nus e mórbida dramaticidade em nove minutos de filme. "Tentei harmonizar a música com minha visão interior do mundo. Busquei imagens mais abstratas, que existem de forma emocional, mas não sejam necessariamente um roteiro da música", contou Alma. Impressiona, em um filme tão curto, a intensidade dramática de LaBeouf, que chamou a atenção da própria diretora. Em uma das cenas, ele se vê sozinho e chora. "E ele estava realmente chorando. Era de verdade", ela conta.

O grupo islandês Sigur Rós lançou "Valtari" (que quer dizer, em português, rolo compressor), seu sexto disco de estúdio, no ano passado. Provenientes do mesmo país de Björk, é uma das mais invulgares bandas de rock do mundo. Vieram ao antigo Free Jazz Festival, em 2001. Empenham-se na construção de paisagens sonoras digressivas, que alguns já chamaram de prog indie. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

THE VALTARI MYSTERY FILM EXPERIMENT

MIS (Av. Europa, 158). Tel. (011) 2117-4777. Quinta, 19 h. Grátis. Programação completa e mais informações do festival m-v-f-: www.musicvideofestival.com.br