Shia Labeouf dirigirá Menson O ator americano Shia LaBeouf, protagonista da série Transformers, anunciou anteontem que dirigirá um documentário sobre o novo disco do cantor Marilyn Manson. LaBeouf, que já dirigiu clipes para Kid Cudi e o rapper Cage, participou do programa Live With Regis and Kelly e disse que está filmando o processo de criação daquele que será o oitavo álbum de Manson, conhecido por suas provocações e suas letras polêmicas. Para se ter uma ideia do teor da produção, o diretor declarou que não poderia revelar detalhes do documentário por estar participando de um programa matutino. "Posso adiantar que são ideias muito excêntricas", disse.