Sheryl Crow doa Mercedes para ajudar vítimas de tornado

A cantora Sheryl Crow, que é do Missouri, anunciou na segunda-feira que vai leiloar sua Mercedes conversível ano 1959 e doar o dinheiro resultante para a reconstrução de dez escolas.

Crow, que é dona do carro desde 2005, vai vendê-lo em 22 de agosto, em Pebble Beach, na Califórnia.

A casa de leilões Gooding & Company estima que o veículo vale de 50 a 80 mil dólares, mas que poderá alcançar um valor superior devido à celebridade da dona e à boa causa que ele representa.

"Depois do tornado em Joplin eu fiquei tocada em ajudar a reconstruir uma cidade tão próxima do lugar onde eu fui criada no Missouri", disse Crow ao anunciar a doação na segunda-feira. Ela é oriunda da cidade de Kennett, e trabalhou como professora antes de virar artista.

O dinheiro resultante da venda do carro será entregue à Fundação Comunitária dos Ozarks, que já arrecadou 2,5 milhões de dólares para 21 finalidades em Joplin, inclusive a reconstrução de escolas e compra de mantimentos. Crow esteve com representantes da entidade há uma semana, segundo Louise Knauer, sua vice-presidente.

"Ela falou de como esse havia sido o carro favorito dela", contou Knauer. De acordo com a executiva, Crow considerou que o leilão, em vez da venda direta, seria uma forma de conscientizar mais a opinião pública sobre o drama de Joplin.

Knauer disse que sua fundação já recebeu centenas de contribuições, de celebridades ou anônimos. No mês passado, a entidade beneficente mantida pelo casal Brad Pitt-Angelina Jolie doou meio milhão de dólares. Pitt passou parte da juventude em Joplin.

Segundo Knauer, "é maravilhoso que eles (Crow e Pitt) se lembrem das suas raízes e prestem atenção". Vários atletas profissionais também fizeram doações.

Mas a fundação registra também contribuições tocantes de anônimos, como as duas crianças de Nova York que arrecadaram 45 dólares vendendo limonada, ou um homem do Texas que disse estar duro, mas mandou 5 dólares para a compra de uma caixa de cereais para os desabrigados.

O tornado de 22 de maio matou 159 pessoas e destruiu cerca de 30 por cento de Joplin, uma cidade com aproximadamente 50 mil moradores. Foi o tornado mais letal dos EUA em mais de 60 anos.