Sheryl Crow diz estar com tumor Em uma entrevista publicada no diário norte-americano Las Vegas Review-Journal, a cantora Sheryl Crow, de 50 anos, revelou ter um tumor benigno no cérebro. "Eu me preocupava tanto com minha memória que fiz uma ressonância magnética. E descobri que tenho um tumor cerebral", disse. A roqueira revelou ainda ter esquecido letras de músicas recentemente durante shows. "Tenho 50 anos, o que posso dizer? Meu cérebro foi para a...", declarou, citando um palavrão omitido pelo jornal. Não há informações se a cantora já foi submetida a cirurgias. "É benigno, por isso não precisam se preocupar com ele", disse a artista.