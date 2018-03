Shell divulga indicados à 20.ª edição do prêmio teatral

A Shell divulgou nesta terça-feira, 16, a lista de indicados à 20.ª edição do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo, referente às peças que estrearam no primeiro semestre do ano. As peças Vem Vai - O Caminho dos Mortos e O Homem Provisório receberam o maior número de indicações, concorrendo em quatro categorias. Além de melhor atriz (Lúcia Romano), Vem Vai disputa nas categorias direção (Cibele Forjaz), música (Luiz Gaiotto) e cenário (Simone Mina). O Homem Provisório concorre com a direção de Cacá Carvalho, figurino e cenário de Márcio Medina e música de Fábio Retti.