Shell de Teatro do Rio escolhe nesta segunda os melhores Renato Russo, biografia dramatizada do líder do grupo Legião Urbana, lidera as indicações do 19º Prêmio Shell de Teatro, que será entregue na noite desta segunda-feira, 19, na Casa França Brasil, no Rio: concorre nas cantegorias de diretor (Mauro Mendonça), ator (Bruce Gomlevsky) e música (banda Arte Profana). Este ano, a grande homenageada será a figurinista Kalma Murtinho. As indicações se distribuíram entre 24 espetáculos. Nas escolhas do júri, pelo menos uma das indicações já está dando o que falar: melhor figurino para A Alma Imoral, em que a atriz Clarice Niskier (também indicada) passa o tempo todo enrolada apenas num pano preto.