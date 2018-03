Shell anuncia indicados de 2012 O Prêmio Shell divulgou a lista dos indicados de São Paulo para o segundo semestre de 2012. O espetáculo Recusa, da Cia. Balagan, é o grande destaque desta etapa com quatro indicações: ator, cenário, música e direção. Os espetáculos divulgados agora concorrem à 25.ª edição do prêmio com os indicados na lista do primeiro semestre. A entrega da premiação ocorre em 2013. Também se destacaram nessa seleção a montagem Faca nas Galinhas, indicada por cenário, direção e música. Maria Miss, que concorre nas categorias atriz e autor. A peça Mateus 10 também foi lembrada em dois quesitos: autor e ator.